Россиянин выиграл в лотерею почти 18 миллионов рублей и не забрал их

Один из жителей Нижнего Новгорода стал счастливым обладателем выигрышного лотерейного билета. Победителю выпал крупный приз – 17,7 миллиона рублей, передает Aif.ru.

Новгородец приобрел билет в мобильном приложении, купив его за 60 рублей.

Итоги розыгрыша подвели 23 июня, в воскресенье. Но победитель до сих пор не объявился и не забрал выигрыш. // фото: unsplash.com