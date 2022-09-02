Россиянин пытался обмануть финских пограничников и попался

Россиянина задержали на границе с Финляндией из-за подделки штампов в паспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 28 августа. Мужчина при возвращении в Россию предъявил паспорт с многократной французской визой, однако, штампы в паспорте вызвали подозрение у пограничников.

Паспорт был отправлен на экспертизу. Выяснилось, что 12 штампов в нем - поддельные. За последние полгода мужчина пробыл в Шенгенской зоне 159 дней при ограничении в 90 дней.

В итоге путешественника судили за подделку документов. Его депортировали в Россию и запретили посещать Евросоюз в течение четырех лет. Фото: unsplash.com