Россияне в 2022 году смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

В следующем году россияне при желании смогут при помощи приложения на смартфоне «штрафовать» нарушителей ПДД. Программа называется «народный инспектор», передает Autonews.

Она позволяет отправлять фото, видео и жалобы на разного рода нарушения. К примеру, стоянку в неположенном месте, парковку на газоне и т.п. приложение будет работать на базе уже существующего «Помощника Москвы».

Правительство до 1 июля внесет в федеральное законодательство необходимые изменения. Так что для наказания мелких нарушителей можно будет не вызывать автоинспекторов и не составлять протокол. // Фото: zhuwei06191973/Рixabay.com