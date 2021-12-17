Россиянам рассказали, какие предпраздничные выплаты они получат

Еще до окончания текущего года россиянам выдадут деньги, которые по графику они должны получить только в январе следующего. О предновогодних выплатах рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат объяснила, что многим россиянам аванс выплачивают в период с 1 по 10 января. Но они получат заработную плату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом.

Также в декабре выплатят пенсии за январь следующего года. Ведь ряд пенсионеров получают их по графику в период праздничных дней.

Бессараб сказала, что до наступления нового года власти обычно стараются выдать подарки детям, помочь ветеранам и многодетным семьям и ветеранам. // Фото: sm-ekb2005/Pixabay.com