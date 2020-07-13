Россияне, работающие на удаленке, смогут компенсировать расходы

Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например, траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, пишут сегодня «Известия».

Как следует из документа, работающий в дистанционном режиме имеет право использовать личное оборудование, программно-технические средства. Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил «Известиям», что сотрудник на удаленке, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера.

Законопроект о регулировании удаленной работы в нижнюю палату парламента 16 июня внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Авторы проекта полагают, что принятие изменений в Трудовой кодекс будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности.

По словам первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, ко второму чтению законопроекта о регулировании удаленной работы будут внесены существенные поправки, чтобы найти компромисс между позициями профсоюзов и работодателей.