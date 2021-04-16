Россияне назвали размер сбережений для комфортной жизни

Российской семье нужно, в среднем, 1,3 миллиона рублей накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно. Таковы данные опроса, проведенного подразделениями Сбербанка, его итоги приводят «Известия».

Опрос проводился в марте и апреле в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек.

Выяснилось, что самые большие запросы у жителей Москвы - им необходимо около 1,8 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя комфортно. Активно откладывают деньги жители Саратова, Томска, Хабаровска, Красноярска и Кирова.

Постоянно или время от времени сберегают деньги 40 процентов респондентов. В среднем, россияне откладывают около 20 процентов от своего дохода. Фото mk.ru