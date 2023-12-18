Россиянам указали на ошибки при чистке стекла автомобиля зимой

Пластиковая карта, металлический скребок или компакт-диски не подойдут для очистки стекол в автомобиле от корки льда. Могут остаться царапины или будет поврежден уплотнитель для стекол.

Лучше использовать скребок или антиобледенитель. Эксперты «Белновостей» предложили порядок действий. Для начала нужно включить двигатель, затем запустить кондиционер, чтобы убрать влагу из воздуха. Размягченный лед можно удалить скребком или пластиковой лопаткой.

Лед на стекле оттает быстрее, если распылить на окна антиобледенитель. // фото unsplash.com/ Matt Collamer