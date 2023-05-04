Россиянам объяснили опасность одежды из секонд-хенда

Одежда из секонд-хенда может быть опасна для здоровья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова отечественных специалистов.

Так, дерматолог Наталия Жовтан пояснила, что поношенные вещи при транспортировке проходят специальное протравливание для уничтожения насекомых. Используемые в этом процессе химические вещества могут представлять угрозу для людей с заболеваниями дыхательной системы, а также вызвать аллергический дерматит и раздражение кожи.

Врач также отметила, что поношенная обувь может заразить нового владельца грибковыми заболеваниями. Терапевт Андрей Рябков добавил, что обувь, как правило, меняет свою форму под ногу первого хозяина, что может привести к проблемам с суставами у нового владельца. // Фото: unsplash.com