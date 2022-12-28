Россиянам назвали напитки, которые лучше не употреблять на Новый год

Крепкий алкоголь может стать причиной серьезных воспалительных процессов в организме. От некоторых напитков в праздник лучше воздержаться считает врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Врач рекомендует обращать внимание на количество выпитых коктейлей.

«В них содержится большое количество алкоголя со сладкими добавками. Это сочетание нарушает углеводный обмен, повышает уровень инсулина и ферментов. Поэтому то, что будет расщепляться организмом, сразу перейдет в жировые отложения»,

- цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Что касается коньяка, водки, виски, то такой тяжелый алкоголь губительно воздействует на клетки, нарушается детоксикация, снижается количество ферментов, которые могут вывести спирт из организма.

Употребление крепкого алкоголя в новогоднюю ночь в сочетании с другими продуктами может вызвать воспаление поджелудочной железы и панкреатит.

По мнению диетолога, в праздник лучше остановить свой выбор на сухом вине, шампанском и сухом игристом вине. // фото freepik.com