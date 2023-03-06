Россиянам напомнили о рабочем графике на эту неделю

В России началась короткая рабочая неделя, вызванная празднованием Международного женского дня. Об этом напоминает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В соответствии с производственным календарем на 2023 год, 8 марта будет выходным днем, перенос выходных не планируется. Таким образом, в четверг россияне снова выйдут на работу.

При этом 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час, поскольку этот день - предпраздничный. // Фото: unsplash.com