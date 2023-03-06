06 марта 2023, 08:49
Россиянам напомнили о рабочем графике на эту неделю
Международный женский день разделит неделю на две части
В России началась короткая рабочая неделя, вызванная празднованием Международного женского дня. Об этом напоминает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
В соответствии с производственным календарем на 2023 год, 8 марта будет выходным днем, перенос выходных не планируется. Таким образом, в четверг россияне снова выйдут на работу.
При этом 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час, поскольку этот день - предпраздничный. // Фото: unsplash.com