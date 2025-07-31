Россиян с повышенным давлением собираются лечить дольше

В России могут пересмотреть подходы к лечению пациентов с гипертонией. На изменение в стандартах медпомощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе обратило внимание РБК.

Пациентов с давлением сейчас в среднем лечат десять дней, предлагают же лечение продлить до года. В новом стандарте предлагается перечень медицинских услуг, который должен быть доступен пациенту с диагнозом «артериальная гипертензия» независимо от региона проживания.

В лабораторные методы диагностики предлагают добавить более шести процедур. Это и анализ крови на общий белок и желчный пигмент билирубин, исследование печеночных ферментов, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости.

В стационаре пациентов с давлением должны будут каждый день осматривать кардиологи с участием младшего медперсонала. © «Петрозаводск говорит»