Россиян предупредили об опасности конфет с алкоголем

Нарколог Виталий Холдин рассказал о вреде конфет с алкоголем. Слова специалиста приводятся на сайте Минздрава Московской области.

Врач отметил, что сочетание шоколада и алкоголя оказывает гибительное влияние на поджелудочную железу и печень, поскольку резко повышает уровень сахара в крови.

Нарколог также предостерег от угощения такими конфетами детей. Для них это чревато рвотой, слабостью и потерей сознания. Помимо этого, не стоит есть конфеты с алкоголем людям, имеющим зависимость от спиртного, а также водителям. // Фото: unsplash.com / Monique Carrati