Шестилетнюю девочку застрелили в Подмосковье

В Московской области 52-летний мужчина случайно застрелил шестилетнюю дочь своих знакомых во время отдыха на даче. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 20 апреля в Наро-Фоминске. Москвичи отдыхали на даче и стреляли из пневматической винтовки по банкам. Один из них, передавая оружие, случайно произвел выстрел. Пуля попала в грудь стоявшему неподалеку ребенку.

Девочка была незамедлительно доставлена в больницу, но спасти ее врачи не смогли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото «Петрозаводск говорит»