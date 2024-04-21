Труп молодого мужчины с ружьем нашли в сквере в Петербурге

В Санкт-Петербурге вечером 20 апреля в одном из скверов нашли тело молодого мужчины. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что видит из окна, как под деревом в сквере лежит мужчина в крови. В руках у него было ружье.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили человека мертвым. Погибшему было 24 года. В причинах его смерти предстоит разобраться специалистам. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand