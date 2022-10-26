Россиян предупредили о возможном подъеме заболеваемости ковидом

В конце осени в России возможен некоторый подъем заболеваемости Covid-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница отметила, что на данный момент прогнозов угрожающего роста числа зараженных нет. При этом вполне ожидаем подъем заболеваемости ковидом как сезонной инфекцией, заявила Попова.

В то же время никаких оснований для введения новых ограничений в стране нет, ограничительные меры вводить не планируют. Фото: unsplash.com