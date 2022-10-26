Суточная заболеваемость ковидом выросла в России впервые за неделю

За последние сутки в России выявлены 7518 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые за семь дней суточная заболеваемость выросла. Умерли 80 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии за сутки зарегистрированы 64 новых инфицированных. В больницы доставлены пятеро пациентов.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 389 790 человек. Число случаев заражения превысило 21,39 миллиона. Фото: unsplash.com