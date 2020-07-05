Россиян предупредили о синдроме «постковидного лета»

Россиян предупредили об опасности летней депрессии. В беседе психолога Натальи Очаковой с «Комсомольской правдой», депрессию этого лета условно называют ненаучным термином – синдромом «постковидного лета». По словам специалиста, в июне было опубликовано исследование немецких ученых, в котором говорилось о скачке случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне коронавируса.

Российский психолог сочла логичным применить результаты исследования зарубежных коллег на Москву. По ее мнению, главными провокаторами депрессии являются переменчивая погода, необычный световой день, отмена летних путешествий за рубеж или нехватка денег и страх куда-то поехать.

Летнюю депрессию могут провоцировать такие неочевидные факторы, как недовольство фигурой, недостаток общения в компании, считает эксперт.

«В инстаграмах друзей вы видите, как они весело жарят шашлыки на даче и загорают, а вы дома один-одна, вытираете со лба испарину от жары»,

- добавляет Очакова.

Психолог приводит симптомы сезонного аффективного расстройства. У человека резко понижается аппетит, исчезает желание гулять с друзьями, его мучает бессонница, чувство эмоционального истощения. Плохое настроение сохраняется на протяжении нескольких дней и даже недель. Недуг провоцирует обезвоживание. Чтобы этого избежать, психолог рекомендует выпивать в течение дня 1,5 литра минералки.

Психологи подчеркивают, что лекарства может назначать лишь специалист. Чтобы развеять тоску, россиянам предложили выстроить режим сна, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом по силам, вспомнить о своих увлечениях и включить их в повседневную жизнь. Если человек не может справиться с проблемой сам, ему лучше обратиться в службу психологической помощи.