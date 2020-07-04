Назван витамин, дефицит которого может привести к проблемам с сердцем

Нехватка витамина D может стать одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение высказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.

По словам специалиста, витамин D может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Medical Note.

В России нормой содержания этого витамина в организме считается показатель от 30-60 нг/мл. Недостаток фиксируется при содержании от 20 до 30 нг/мл, ниже этих значений уже дефицит витамина. В случае нехватки витамина в организме подобрать препарат и дозировку для его восполнения поможет врач.