04 июля 2020, 15:51
Здоровый интерес

Назван витамин, дефицит которого может привести к проблемам с сердцем

По мнению кардиолога, важную роль в профилактике болезней сердца и сосудов играет витамин D

Нехватка витамина D может стать одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение высказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.

По словам специалиста,  витамин D может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Medical Note.

В России нормой содержания этого витамина в организме считается показатель от 30-60 нг/мл. Недостаток фиксируется при содержании от 20 до 30 нг/мл, ниже этих значений уже дефицит витамина. В случае нехватки витамина в организме подобрать препарат и дозировку для его восполнения поможет врач.

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Метки: 
Витамин
сердечно-сосудистые заболевания
витамин D
здоровье