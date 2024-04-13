Россиян предупредили о новой уловке мошенников с госуслугами

Жулики звонят россиянам под видом сотрудников финмониторинга, полиции и госуслуг и призывают скачать приложение с удаленным управлением под видом антивируса. Если жертва действует по предложенной схеме, то мошенники получают доступ к ее устройству.

Эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru» пояснил, что мошенники предлагают перейти на сайт или же создают приложение в Google Play или App Store. Жертве могут сбросить и смс-сообщение со ссылкой на зараженную программу.

В 2022 году количество киберинцидентов возросло почти на 21% в сравнении с 2021 годом, а 2023 год показал прирост на 85%. Технологии совершенствуются и появляется больше хакеров, которые используют маркетинговые техники для махинаций. // фото freepik.com