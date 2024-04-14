Россиян предупредили о магнитных бурях

Слабые магнитные бури ожидаются в воскресенье и понедельник. Об этом предупредил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в воскресенье магнитосфера пребывает в возбужденном состоянии, аналогичная ситуация будет наблюдаться и 15 апреля. Но, судя по всему, до бури уровня G1 все же не дойдет. // фото «Петрозаводск говорит»