Россиян начнут штрафовать за громко лающих собак

В обновленную редакцию Кодекса об административных правонарушениях будет внесена ответственность за шум в ночное время. Об этом пишет ТАСС.

Россиян будут штрафовать за нарушение тишины в период с 23 до 7 часов. Нарушением будет считаться даже лай собаки или постоянное срабатывание автомобильной сигнализации. Также нельзя будет громко слушать музыку, играть на музыкальных инструментах или вести ремонтные работы.

На данный момент на федеральном уровне такие нормы в КоАП не зафиксированы. Размеры штрафов пока не определены.