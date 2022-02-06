Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в мужском скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Как сообщает “Газета.Ru”, вторым к финишу также пришел россиянин — Денис Спицов, который проиграл Большунову чуть более минуты. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену.

Гонка складывалась драматично для обоих атлетов из России. В начале состязания, после отсечки в 2,5 километра, Большунов упал. Впрочем, он быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 километров классическим стилем россиянин делил лидерство вместе с Нисканеном. Однако, перейдя на коньковый стиль, оторвался и финишировал в одиночестве. Денис Спицов также допустил одно падение на последних километрах гонки, но сумел сохранить второе место.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх, пишет “Газета.Ru”. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль. // Фото: sport24.ru