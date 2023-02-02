Родившегося с весом 1250 граммов малыша прооперировали и спасли

Недоношенного младенца с гидроцефалией спасли в перинатальном центре Карелии. Новорожденному провели эндоскопическую нейрохирургическую операцию, рассказал министр здравоохранения республики.

По словам Михаила Охлопкова, это первая такая операция, раньше пациентов направляли в федеральные клиники для подобных оперативных вмешательств.

В данном случае малотравматичные эндоскопические технологии использовали нейрохирург Республиканской больницы имени В.А. Баранова Дмитрий Тарасов, анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Максим Ткачук и операционная медицинская сестра РБ Марина Стрельцова.

Ребенок родился на 27-й неделе с множественными осложнениями глубокой недоношенности. Его выхаживали в реанимации около трех месяцев, а потом провели операцию. Сейчас малыш весит уже больше четырех килограммов, он в стабильном состоянии. // фото: М.Ткачук/ Республиканский перинатальный центр