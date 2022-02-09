Результаты турнира фигуристов на Олимпиаде могут быть пересмотрены

Результаты командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине могут быть пересмотрены из-за подозрительного допинг-теста спортсмена из сборной России. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на издание Inside the Games.

По данным источника, проблемы возникли с допинг-тестом фигуриста сборной России, который был сдан перед Олимпиадой.

Напомним, российская команда фигуристов выиграла золото в олимпийском турнире. За нашу сборную выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро взяли представители США, бронза у Японии. Фото источника