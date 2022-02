Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Трансляция велась на Youtube-канале организации.

В главной категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» (Belfast) Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA) Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up) Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, «Дюна» (Dune) Дени Вильнева, «Король Ричард» (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» (Licorice Pizza) Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо, «Власть пса» (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» (West Side Story) Стивена Спилберга.

В номинации «Лучшая режиссура» за победу поборются Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В категории «Лучшая актриса» представлены Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («В роли Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»). На звание лучшего актера претендуют Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»), Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Фото pixabay.com/gagnonm1993