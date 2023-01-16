Республиканский фестиваль «На лыжи» состоится на Кургане

В Петрозаводске на базе спорткомплекса «Курган» в предстоящие выходные пройдут республиканские соревнования «На лыжи». Для желающих принять участие открыта регистрация.

На сегодняшний день уже известно о 24 участниках двух возрастных категорий – 2009-2010 и 2011-2012 года рождения из Сегежи, Сортавалы, Петрозаводска, Костомукши, сообщили в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

21 января начало стартов запланировано на 11.00. В этот день в программе индивидуальные гонки классическим и свободным стилем. 22 января состоится индивидуальная гонка свободным стилем. // Фото: vk.com/minsportkarelia.