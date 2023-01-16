16 января 2023, 15:53
Две команды карельских волейболистов отправились на соревнования
В Костроме состоится полуфинал Первенства России
Сборная команда юношей 2008-2009 года рождения уже находится в Костроме, где в течение недели будет проходить полуфинал Первенства России по волейболу, сообщает пресс-служба министерства образования и спорта Карелии.
В ведомстве также рассказали, что в турнире примут участие спортсмены из Москвы, Воронежской, Костромской, Белгородской, Ивановской областей.
Кроме того, сегодня отправляется сражаться за победу в Калининград команда девушек. Их соперники – спортсменки из Калининградской, Тамбовской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В министерстве уточнили, что волейболистки сыграют в полуфинале с дальнейшим отбором на финал Первенства России по волейболу. // Фото: freepik.