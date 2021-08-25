Рэпер Канье Уэст подал заявление на смену имени

Известный рэпер Канье Уэст хочет, чтобы его называли просто Йе. Он уже отправил заявление с соответствующей просьбой в суд Лос-Анджелеса. Исполнитель намерен поменять имя официально, пишет TMZ.

Рэпера зовут Канье Омари Уэст, но это ему, похоже, не нравится. Почему именно американский исполнитель решил сменить имя на псевдоним, он не уточняет. Но говорит о «личных причинах».

Ранее певец заявлял, что гордится семьей, и называл себя не иначе как мистер Уэст. Но теперь он собирается в перспективе отказаться и от фамилии.

В Калифорнии это сделать не особенно сложно. Если судья сочтет, что менять имя человек решил не для сокрытия преступления, он примет решение. После этого объявление о смене имени нужно опубликовать в двух газетах. // Фото: Kevin Winter / iHeartMedia / Getty Images