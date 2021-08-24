Умер участник The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик легендарной музыкальной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. О смерти музыканта изданию Press Association сообщил представитель драммера Бернард Доэрти, передает RT.

Уоттс обучался на графического дизайнера, начал играть на ударных в одном из лондонских клубов, где познакомился с Брайаном Джонсом, Миком Джагером и Китом Ричардсом. В 1963 присоединился к группе The Rolling Stones в качестве барабанщика. Разработал дизайн обложек некоторых альбомов группы. Гастролировал вместе со своей собственной группой.

По оценке музыкального критика Роберта Кристгау, Уоттс является «величайшим рок-барабанщиком». В 2016 он занял 12 место в списке «100 Величайших Барабанщиков Всех Времен» по версии журнала Rolling Stone, в списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock он занимает 10 место. (фото kultoboz.ru)