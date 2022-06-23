«Рено Логан» неожиданно загорелся на перекрестке в Петрозаводске

Уличная камера «Сампо» запечатлела, как на перекрестке улиц Зайцева-Мелентьевой произошел пожар в автомобиле.

Все случилось 23 июня в 19:46. Автомобиль «Рено Логан» остановился перед перекрестом на светофоре. Затем с машиной стало происходить что-то странное, на асфальте появились всполохи, а из машины выскочили мужчина и женщина. Водитель открыл капот и стал заглядывать под него, а затем сбивать ногой пламя на асфальте. Затем пара достала из машины какие-то вещи, которые пустили в ход. На случившееся обратил внимание паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». По информации группы, пожар удалось потушить своими силами, автомобиль смог продолжить движение.

Несколько лет назад на этом перекрестке сгорел автомобиль пожилого мужчины. Карельский блогер, ставший свидетелем случившегося, организовал сбор средств для пенсионера и подыскал мужчине другой отечественный автомобиль.