Жительница Карелии в суде пыталась доказать, что имеет право на гараж

Жительница Карелии через суд пыталась доказать чиновникам, что имеет право на построенный в 1997 году гараж.

Беломорский суд рассмотрел иск северянки к администрации муниципального района и министерству имущественных и земельных отношений Карелии о признании права собственности на строение, сообщается на сайте суда.

Заявительница сообщила, что 25 лет назад построила из шпал на деревянном фундаменте гараж, обила его железом. С тех пор женщина пользовалась строением, но за предоставлением земельного участка не обращалась, прав на землю у нее нет. Суд тем не менее не увидел правовых оснований для признания права собственности на гараж и в иске отказал.

В суде пояснили, что критерием удовлетворения иска о признании права собственности на самовольную постройку является факт принадлежности либо предоставление лицу, которое ее возвело, земельного участка для этих целей. (фото unsplash.com, Katerina Pavlyuchkova)