Полиция начала проверку после ДТП с 10-месячным малышом на Древлянке

Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту аварии с участием десятимесячного малыша.

Сообщение в полицию поступило из Детской республиканской больницы. Ребенку была оказана разовая медицинская помощь. Ребенок получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Лесном проспекте 22 июня в 10:42. Авария произошла, когда мама с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу. Машины остановились, чтобы ее пропустить, но коляску задел двигавшийся в правом ряду автомобиль. В итоге коляска опрокинулась, ребенок оказался на проезжей части.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. (фото скриншот)