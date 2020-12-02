Рекордное число смертей от Covid-19 зафиксировано за сутки в России

За последние сутки в России выявлены 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 589 человек - это рекордный показатель. Выздоровели 26 882 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 5191. В Санкт-Петербурге 3684 новых случая, в Архангельской области - 395, в Мурманской области - 290, в Ленинградской области - 209.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 347 401 раз. Скончались 41 053 пациента. Выздоровели 1 830 349 человек.

Напомним, в Карелии накануне выявлены 472 новых заболевших. Это рекорд. Фото twimg.com