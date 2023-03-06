Ребенок запутался в бельевой веревке и умер в российском регионе

В Иркутской области погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 3 марта в селе Урик 12-летний подросток нашел мертвым своего маленького брата. Отмечается, что ребенок запутался в бельевой веревке, передавил себе сонную артерию и погиб.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следователям предстоит также выяснить условия жизни и воспитания детей в семье. // Фото: unsplash.com