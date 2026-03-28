Ребенок погиб в результате атаки БПЛА в Ярославской области

ПВО отражала атаку беспилотников в Ярославской области. По данным губернатора региона Михаила Евраева, было уничтожено более 30 беспилотников.

Во время вражеской атаки погиб ребенок, его родители получили ранения. Несовершеннолетний находился в одном из частных жилых домов в СНТ, он погиб. Родители погибшего госпитализированы. Пострадала также еще одна женщина из соседнего дома. В результате атаки БПЛА повреждено несколько жилых домов и торговый объект.

С вечера 27 марта до семи утра 28 марта над регионами России были перехвачены и уничтожены 155 беспилотников, сообщает портал 47news со ссылкой на оборонное министерство. Вражеские дроны нейтрализовали над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, над Московской областью и Крымом.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о предупреждении карельского Минтранса о возможных отключениях мобильного интернета. Людей попросили иметь при себе наличные для проезда в общественном транспорте и такси.