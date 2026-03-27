Жителей Карелии предупредили об отключении мобильного интернета

Минтранс Карелии распространил информацию о возможных отключениях мобильного интернета и снижении скорости передачи данных в республике.

По данным источника, услуги голосовой связи, СМС-сообщения, вызов экстренных служб остаются доступными.

В случае возникновения экстренной ситуации, для получения консультаций по вопросам безопасности в минтрансе рекомендовали обращаться на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Пассажирам общественного транспорта и такси посоветовали иметь при себе наличные.

«Прибывающим в аэропорт, на железнодорожный вокзал или автовокзал рекомендуем предварительно уточнить номера диспетчерских служб для вызова такси с использованием голосовой связи»,

- говорится в сообщении.

В условиях ограничений мобильной сети продолжат работать ресурсы из «белого списка» Минцифры России: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», ряд крупнейших маркетплейсов, банков, транспортных сервисов и другие.

Временные ограничения на функционирование мобильного интернета вводятся в Карелии для обеспечения безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.