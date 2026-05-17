Мотоцикл с двумя людьми сбили в Петрозаводске

Очередное жесткое ДТП произошло в районе пересечения Сталинградской улицы, Суоярвского шоссе и Лесного проспекта в Петрозаводске.

Автомобиль, который поворачивал налево, предположительно, не под свой сигнал светофора, подбил мотоцикл с двумя людьми. Мотоциклист, как и другие автомобили в потоке выехал на перекресток на свой зеленый.

Двое на мотоцикле совершили кувырок и рухнули на асфальт рядом с подбитым транспортным средством. Один из пострадавших смог подняться и подбежал ко второму человеку, после чего оттащил его с проезжей части на обочину.

Водитель автомобиля остановился и побежал к пострадавшим. На месте аварии работали оперативные службы, включая скорую.

На днях в этом же месте произошло жесткое ДТП. 84-летний водитель «Нивы», двигавшийся со стороны родника, при повороте налево на перекрестке не справился с управлением и влетел в стоявший на встречке легковой автомобиль. В аварии пострадала 84-летняя женщина-пассажир и 63-летняя женщина-пассажир «Рено».