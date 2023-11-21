Ребенок погиб в ледяных водах Невы в Петербурге

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток по неизвестной причине оказался в ледяных водах Невы. Спасти жизнь мальчика не удалось, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, информация о человеке в Неве поступила в экстренные службы днем 20 ноября. Все случилось в районе Литейного моста. Из воды вытащили десятиклассника. Юношу увезли в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Отмечается, что до трагедии юноша был на уроках. Он пребывал в хорошем настроении и не высказывал никаких мыслей об уходе из жизни. Мальчик рос в благополучной семье, не привлекался к ответственности, характеризовался в школе положительно.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, компетентным органам предстоит выяснить, как подросток оказался в воде. Ход работ на контроле у прокуратуры. // Фото: «Петрозаводск говорит»