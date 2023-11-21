У некоторых россиян вырастут пенсии

В декабре прибавку к пенсии получат граждане, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также те, кто в ноябре достиг 80 лет.

В январе пенсии неработающих россиян будут проиндексированы на 7,5%. Чтобы рассчитать размер повышения, следует умножить текущую выплату на коэффициент увеличения, который составит 1,075, рассказал в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

При выплате в 20 тысяч рублей пенсия вырастет примерно на 1500 в месяц, и на сумму около 18 тысяч рублей за год. Из-за праздников большинству россиян в декабре придет выплата и за январь. // фото «Петрозаводск говорит»