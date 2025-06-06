Ребенку из России стало плохо после пенной вечеринки в Египте

Отдых россиян в пятизвездочном отеле в Шарм-Эль-Шейхе омрачила пенная вечеринка. После мероприятия ребенку стало плохо, обычные лекарства из домашней аптечки не помогли, родителям пришлось вызывать скорую. О произошедшем рассказал телеграм-канал Shot.

Пенную тусовку устроили в гостинице Sunrise Montemare Resort в Шарм-эш-Шейхе, где отдыхали туристы из Салехарда. Предположительно, двенадцатилетний ребенок наглотался пены, вечером ему стало плохо, появилась рвота.

Египетские врачи не смогли установить ребенку капельницу, сделали два укола и прописали таблетки. Утром ребенку стало лучше.

По словам матери, в отеле провели внутреннюю проверку состава пены. Результаты пока не известны. © «Петрозаводск говорит»