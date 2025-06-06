06 июня 2025, 08:22
Поездка на «Рено» для двух человек закончилась госпитализацией
Легковой автомобиль разбился ночью в Карелии
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Автомобиль «Рено Логан» слетел с дороги в канаву ночью в Карелии. Для двух человек поездка завершилась госпитализацией.
ДТП произошло 5 июня на 110 км автодороги «Медвежьегорск - Великая Губа». Помощь попавшим в аварию оказывали местные пожарные, они же отключили аккумуляторную батарею.
Двух человек доставили в Медвежьегорскую ЦРБ. © «Петрозаводск говорит»