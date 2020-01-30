Развитие карельского футбола обсудили в Москве

29 января в Москве в главном офисе Российского футбольного союза (РФС) состоялась рабочая встреча министра спорта Карелии Алексея Ермашова, президента Федерации футбола республики Александра Смирнова и заместителя генерального секретаря РФС, директора по развитию РФС Максима Митрофанова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Обсуждалась перспектива подписания четырехстороннего соглашения - новой Программы развития футбола в республике до 2024 года. В ходе визита в Москву Алексей Ермашов также посетил музей истории и достижений российского футбола и пообщался с легендарным советским футболистом Никитой Павловичем Симоняном.

О конкретных итогах работы карельских чиновников в столице не сообщается.

Напомним, что в 2019 году спортивная школа №7 Петрозаводска получила статус Детского футбольного центра. Это совершенно новая форма подготовки юных футболистов - внедрение единых методик, регулярное повышение квалификации тренеров, приобретение экипировки, инвентаря, выделение футбольных полей и т.д.. Сумма субсидий от РФС таким центрам ежегодно может достигать 10 млн рублей. Кроме того, у карельского футбола проявилась уникальная возможность стать участником программы FIFA legacy - построить футбольный комплекс под ключ за счет средств FIFA при условии наличия земельного участка и поддержки со стороны руководства региона.