22 апреля 2021, 14:26
Разбитую Сунскую улицу могут принять в муниципальную собственность
Сунская улица в настоящее время не имеет официального статуса
Разбитая Сунская улица, которая соединяет Ключевую и Новый Сайнаволок, может перейти в муниципальную собственность.
Грунтовка не имеет официального статуса и не является муниципальной собственностью. В мэрии Петрозаводска сообщают, что отремонтировать дорогу в настоящее время за счет бюджета столицы Карелии невозможно.
Сотрудники городской администрации и Петросовета нашли возможный вариант выхода из ситуации.
«Принято решение провести работу о признании объекта бесхозяйным. После чего появится возможность принять дорогу в муниципальную собственность для последующего обслуживания», - прокомментировали в мэрии.