Разбитую Сунскую улицу могут принять в муниципальную собственность

Разбитая Сунская улица, которая соединяет Ключевую и Новый Сайнаволок, может перейти в муниципальную собственность.

Грунтовка не имеет официального статуса и не является муниципальной собственностью. В мэрии Петрозаводска сообщают, что отремонтировать дорогу в настоящее время за счет бюджета столицы Карелии невозможно.

Сотрудники городской администрации и Петросовета нашли возможный вариант выхода из ситуации.

«Принято решение провести работу о признании объекта бесхозяйным. После чего появится возможность принять дорогу в муниципальную собственность для последующего обслуживания», - прокомментировали в мэрии.