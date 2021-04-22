Лестницы и пешеходные дорожки Петрозаводска убирают после снегопада

Сотрудники Городского комбината благоустройства ежедневно поддерживают чистоту на общественных территориях Петрозаводска. В разных районах столицы Карелии работают техника и мобильные бригады, сообщает пресс-служба мэрии.

После снегопада основные силы комбината брошены на расчистку города от снега. Особое внимание уделяется пешеходным дорожках и лестницам.

До похолодания подрядчик подметал элементы городской инфраструктуры на аллеях, в парках и скверах Петрозаводска, красил скамейки в парке Ямка. На общественных территориях продолжается регулярная уборка мусора с газонов и из городских урн.

В мэрии напомнили горожанам, что на некачественную уборку города можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото администрации Петрозаводска