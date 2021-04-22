Водители получили крупные штрафы в ходе рейда ГИБДД в Петрозаводске

В Карелии продолжаются рейды в рамках мероприятия «Главный пассажир». Сегодня утром сотрудники ГИБДД Петрозаводска проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей у школы №34 и детского сада №99, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда были выявлены очередные нарушения. Двое водителей не пристегнули своих детей ремнями безопасности, хотя в автомобилях имелись детские удерживающие устройства.

В отношении автомобилистов были составлены административные протоколы. Они оштрафованы на 3000 рублей. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска