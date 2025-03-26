Распространителя гашиша отправили в колонию в Карелии

Житель Карелии распространял запрещенные вещества, попался и был осужден. 34-летнему жителю Суоярви предстоит провести ближайшие шесть с половиной лет в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Мужчина незаконно сбыл 2,985 г гашиша. У себя дома он хранил еще 6,917 г наркотика. Преступную деятельность раскрыли силовики.

Фигурант уголовного дела находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но на очередное заседание суда он не пришел. Из-за этого меру пресечения изменили на арест и объявили его в розыск. Беглеца нашли в Санкт-Петербурге.

Суд в Суоярви признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотиков и их хранении, и отправил его в колонию.