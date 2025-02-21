Расчлененную корову обнаружили на улице в Петрозаводске

Расчлененную корову обнаружили выше улицы Ладожская в Петрозаводске. Фотографии страшной находки прислал в редакцию «Петрозаводск говорит» наш читатель (18+).

Останки коровы валялись рядом с парком Защитников города. Из одного мешка торчала голова коровы.

«Некрасивая картина чуть выше ул. Ладожская 52-а, Петрозаводск. Расчлененная буренка»,

- сообщил петрозаводчанин.

В начале декабря 2024 года у гаражного кооператива в конце улицы Ладожская на обочине валялся труп теленка. Неподалеку на этой же улице находится фермерское хозяйство.

Напомним, на днях Государственный ветеринарный кабинет перечислил территории в Карелии, где были обнаружены очаги сибирской язвы. В числе стационарно неблагополучных пунктов значится Петрозаводск. К опасной заразе восприимчивы крупный и мелкий рогатый скот, лошади, ослы, верблюды и олени. Люди заражаются при контакте с больным животным, их трупами, при разделке и вынужденном убое больных животных.

Было ли чем-то заражено животное, почему кто-то выбросил останки на улицу – не ясно. Но прикасаться к ним точно стоит, как и подпускать домашних питомцев. // фото читателя «Петрозаводск говорит»/ на главной иллюстративное фото редакции