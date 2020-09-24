Работы по благоустройству Новодревлянского сквера продолжаются

Подрядчик продолжает благоустройство зелёных зон на Древлянке, сообщает городская администрация.

Работы на общественных территориях ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

В Новодревлянском сквере оборудуется дополнительное водоотведение. Ранее на объекте обнаружили подтопление территории. Организация устранила замечания, сейчас она за свой счёт делает водоотводные канавы. На следующей неделе поступят ограждения и оборудование площадки для выгула и дрессировки собак.

Также расширяют дорожки, обустраивают центральную аллею и устанавливают освещение. Это сделает сквер более безопасным и комфортным для прогулок.

Этот же подрядчик продолжает благоустройство тропы Ивана-царевича. Сейчас организация очищает колодец родника и готовит площадку для установки павильона.

На месте демонтировали скульптуру «Лягушка», её вернут после покраски.

Работы контролируют сотрудники комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, специалисты по строительному надзору, а также инициативная группа горожан.