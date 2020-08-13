Пять человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией

За прошедшие 24 часа в республике не зафиксировано летальных исходов от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Тем не менее, болезнь не отступает. За сути были госпитализированы пятеро.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 1076 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.