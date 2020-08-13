13 августа 2020, 08:26
Общество

Пять человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией

С 1 апреля количество заболевших возросло до 1076

За прошедшие 24 часа в республике не зафиксировано летальных исходов от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Тем не менее, болезнь не отступает. За сути были госпитализированы пятеро. 

С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 1076 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Метки: 
оеративный штаб
новости Карелии
внебольничная пневмония
коронавирус
заболеваемость