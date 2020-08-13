13 августа 2020, 08:26
Пять человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией
С 1 апреля количество заболевших возросло до 1076
За прошедшие 24 часа в республике не зафиксировано летальных исходов от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии.
Тем не менее, болезнь не отступает. За сути были госпитализированы пятеро.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 1076 пациентов, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.