15 января 2024, 14:07
Пьяный дебошир задержан на автовокзале в Карелии
Росгвардейцы повязали нарушителя спокойствия в выходные дни
Дебошир был задержан карельскими росгвардейцами на автовокзале. Им оказался 59-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Тревожная кнопка была нажата на автовокзале одного из карельских городов в минувший выходной. Пьяный дебошир мешал работе персонала и нарушал общественный порядок.
Также группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжала в магазин столицы Карелии на улице Мелентьевой, где 47-летний гражданин совершил порчу товара. Нарушителя задержали.
Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: Петрозаводск говорит.