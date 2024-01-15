Пьяный дебошир задержан на автовокзале в Карелии

Дебошир был задержан карельскими росгвардейцами на автовокзале. Им оказался 59-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Тревожная кнопка была нажата на автовокзале одного из карельских городов в минувший выходной. Пьяный дебошир мешал работе персонала и нарушал общественный порядок.

Также группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжала в магазин столицы Карелии на улице Мелентьевой, где 47-летний гражданин совершил порчу товара. Нарушителя задержали.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: Петрозаводск говорит.